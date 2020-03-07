أليسون يغيب عن ليفربول

أعلن يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، غياب الحارس أليسون عن المشاركة في المباراة أمام بورنموث السبت بملعب آنفيلد، ضمن منافسات المرحلة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس: «تعرض أليسون لإصابة قبل مباراة تشيلسي وهي إصابة طفيفة لكنه لن يشارك غداً».

وأضاف المدير الفني: «أمام (جوردان) هندرسون فرصة للمشاركة أمام أتلتيكو مدريد لكن ليس أمام بورنموث، (نابي) كييتا عاد للتدريبات، و(شيردان) شاكيري لم يتدرب، وأليسون مصاب ولا نريد المخاطرة به».

وأثار ليفربول قلق جماهيره بعد الخروج من الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي عقب الهزيمة أمام تشيلسي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات دور الـ 16. وكانت تلك الهزيمة الثانية على التوالي التي يتعرض لها ليفربول بعد خسارته أمام واتفورد بثلاثية نظيفة ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن أليسون مهدد أيضاً بالغياب عن مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.