آليسون يفوز بجائزة السامبا الذهبية لعام 2019

توج آليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، بجائزة السامبا الذهبية لعام 2019، وهي جائزة تمنح لأفضل لاعب برازيلي في قارة أوروبا.

وجاء في المركز الثاني روبرتو فيرمينو زميل بيكر في الريدز، فيما حل نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في المركز الثالث.

وأصبح آليسون أول حارس في التاريخ يفوز بجائزة السامبا الذهبية.

وتألق الحارس عام 2019، وساهم بشكل كبير في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما توج بلقب كوبا أميركا مع منتخب البرازيل.