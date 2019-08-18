أليكسيس سانشيز في طريقه إلى إنتر ميلان

كشفت تقارير إيطالية أن النجم أليكسيس سانشيز وافق مبدئياً على الانتقال إلى إنتر، في ظل بحث مانشستر يونايتد عن منفذ للتخلص من المهاجم التشيلي الذي يتقاضى نصف مليون جنيه استرليني أسبوعياً.

وخلال الأيام الماضية، وبعد تجديد عقد إيدين دجيكو مع روما وتداعي انتقاله إلى النيراتزوري، يبدو أن النادي استقر على مهاجمه الجديد.

ويحاول وكيل أعمال سانشيز حالياً وفقاً للتقارير إقناع إدارة الشياطين الحمر بترك موكله يرحل إلى إنتر.

يذكر أن نجم مانشستر يونايتد الآخر روميلو لوكاكو كان قد انضم إلى الأفاعي مقابل 65 مليون يورو.