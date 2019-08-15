أليكسيس سانشيز يقترب من العودة إلى الدوري الإيطالي

أكدت تقارير إعلامية أن أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، مستعد للتخلي عن خدمات أليكسيس سانشيز المرشح للعودة إلى الدوري الإيطالي وروما تحديداً.

ويبدو أن إدارة الشياطين الحمر موافقة على هذا الاقتراح، إلا أنها تنتظر موافقة سولشاير، لا سيما أن باب سوق الانتقالات تم إغلاقه في إنجلترا، وبالتالي لن يتم تعويض رحيل المهاجم التشيلي بلاعب آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتقال سانشيز إلى روما لمدة موسم على سبيل الإعارة، يعني أن يونايتد سيكون مضطراً لتحمل جزء من راتب اللاعب البالغ 505 آلاف جنيه استرليني.

وشددت الصحيفة على أن المدرب النرويجي لم يكن متحمساً لسانشيز منذ اليوم الأول له في أولد ترافورد، كما أن التشيلي وخلال 16 مباراة مع سولشاير لم ينجح إلا في إحراز هدف وحيد.

يذكر أن تقاريراً أخرى ربطت سانشيز بنابولي ويوفنتوس أيضاً خلال الساعات الأخيرة.