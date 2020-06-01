أليكسيس قد يبقى في إنتر بعد انتهاء مدة إعارته الحالية

تأمل إدارة إنتر ميلان أن تنجح في تمديد إعارة النجم أليكسيس سانشيز، المعار من مانشستر يونايتد، والذي تنتهي إعارته في الثلاثين من يونيو الجاري.

وكشف تقرير لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية، قال فيه باولو أوسييلو، المدير الرياضي للنيراتزوري، أن النادي يتطلع الآن لتمديد بقاء الدولي التشيلي حتى نهاية الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، الذي ستتواصل مبارياته خلال الصيف نظراً لما أحدثه فيروس كورونا من تغييرات في جدول المُسابقة.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد أعلنت استئناف النشاط الذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا اعتباراً من 20 يونيو.

ويحتل إنتر المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، فيما يحتل يوفنتوس المركز الأول برصيد 63 نقطة، ويحل لاتسيو وصيفاً برصيد 62 نقطة.

ولعب سانشيز منذ إعارته للنيراتزوري 15 مباراة في كافة المسابقات، ونجح في تسجيل هدف واحد، وصناعة 3 أهداف لزملائه.

وسبق لسانشيز اللعب لبرشلونة وآرسنال وأودينيزي وريفر بلايت وكولو كولو.