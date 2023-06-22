أليماني يعد بمفاجآت أخرى في برشلونة بعد صفقة غوندوغان

تمكن نادي برشلونة من تحقيق هدف رئيسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد الوصول لاتفاق مع نجم الوسط الألماني إلكاي غوندوغان حتى عام 2025 وذلك وفقًا للتقارير الأخيرة.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الفضل يعود لمدير كرة القدم في البارسا ماتيو أليماني، والذي كان متواجدًا في ألمانيا الفترة الماضية لإغلاق صفقة غوندوغان، حيث أنه أجرى الفحص الطبي يوم أمس وتم إعطاء الموافقة على اللاعب من قبل ممثلي النادي.

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وفقًا لموقع "Barca News Network"، فإن ماتيو أليماني بعد عودته من رحلته المهمة في ألمانيا، تحدث إلى الصحفيين فور وصوله إلى برشلونة مساء الأربعاء.

وكان مدير كرة القدم في البارسا حذرًا إلى حد ما في إجاباته على أسئلة وسائل الإعلام، ولكن فيما يتعلق بغوندوغان قال أن أي أخبار تتعلق بوصول اللاعبين سيتم الإعلان عنها من قبل النادي وليس لديه أي شيء يقوله عن أي لاعب في الوقت الحالي.

كما امتنع أليماني عن الكشف عن الهدف من رحلته إلى ألمانيا، مؤكدًا أن رحلاته كمدير رياضي محترف هي "شؤون سرية" لا يمكنه الإفصاح عنها، ولكن فيما يتعلق بسوق الانتقالات الحالي لمح إلى أنه سيكون هناك المزيد من اللاعبين القادمين، وقال:"السوق بدأ للتو في برشلونة".