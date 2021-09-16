أمام كومان 3 مباريات لإنقاذ مستقبله مع برشلونة

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن أمام المدير الفني الهولندي رونالد كومان ثلاث مباريات لإنقاذ مستقبله مع برشلونة.

وأضافت أن رئيس النادي جوان لابورتا يشعر بخيبة أمل شديدة جراء الخسارة التي تعرض لها الفريق بثلاثية دون رد على أرضه ملعب كامب ناو يوم الثلاثاء الماضي أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وسيكون المدرب مطالباً بقيادة البارسا للفوز في المباريات الثلاث المقبلة أمام غرناطة وقاديش وليفانتي في الدوري الإسباني.

يذكر أن برشلونة خسر خدمات هدافه الأسطوري ليونيل ميسي الشهر الماضي الذي وقع لباريس سان جيرمان بعد فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده.

وتعاقد البارسا مع عدة لاعبين خلال الصيف أبرزهم سيرجيو أغويرو وممفيس ديباي ولوك دي يونغ وإيريك غارسيا.