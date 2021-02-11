أمر واحد يمنع بنزيمة من تجديد عقده مع ريال مدريد

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد يدرس خيار تجديد عقده مع النادي خلال الفترة القادمة، ليواصل مسيرته الطويلة في ملعب سانتياجو برنابيو.

وتعاقد ريال مع المهاجم الفرنسي صيف عام 2009، وذلك ضمن "غالاكتيكوس” الرئيس فلورنتينو بيريز الجديد آنذاك، حيث انضم إلى الفريق حينها مع لاعبين كبار مثل كريستيانو رونالدو وريكاردو كاكا وتشابي ألونسو.

ولم يتوقع أحد أن يستمر بنزيمة مع ريال مدريد 12 موسماً قابلة للزيادة، خصوصاً أنه تعرض للكثير من الانتقادات في بعض الفترات بسبب تراجع مستواه، لكن جزائري الأصول انتفض في المواسم الأخيرة وأثبت أنه مهاجم فعال يسجل الأهداف بشكل مستمر.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن بنزيمة ينوي تجديد عقده مع ريال مدريد لموسم واحد وفقاً للسياسة التي يتبعها النادي بتجديد عقود اللاعبين الذين تجاوزا حاجز 30 عاماً، علماً بأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2022.

وأضاف التقرير أن الفرنسي لا يريد التعجل بهذه الخطوة، إذ أنه يريد أولاً التأكد من حالته البدنية وقدرته على تقديم الإضافة لريال مدريد، وإن شعر أنه ما زال قادراً على العطاء، فسيقوم بتجديد عقده بدون أي مشاكل وبالشروط التي يريدها النادي.