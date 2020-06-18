أموال صفقة لاوتارو تدفع إنتر ميلان للتفكير بحكيمي وجيزوس

يرغب إنتر ميلان في عقد صفقتين مدويتين خلال فترة الانتقالات الصيفية وفقاً لتقرير إيطالي نشر أمس.

فقد ذكرت شبكة «سبورت ميدياسيت» أن مسؤولي إنتر يراقبون الثنائي أشرف حكيمي ظهير ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند وغابرييل جيزوس مهاجم مانشستر سيتي.

وأبرز التقرير أن الدولي المغربي يرفض العودة إلى ريال، بعد انتهاء إعارته، لعدم قبوله الجلوس بديلاً لداني كارفاخال.

ويخطط إنتر للاستفادة من أموال البيع المحتمل لمهاجمه لاوتارو مارتينيز، إلى برشلونة، لتقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو لضم حكيمي.

في الوقت ذاته، ينوي إنتر تعويض رحيل لاوتارو بالتعاقد مع جيزوس، الذي يعتبر هدفاً أيضاً ليوفنتوس.

وتعتزم إدارة النيراتزوري، تقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو للبرازيلي، لكن «سبورت ميدياست» توقعت أن تلقى محاولات إنتر رفضاً من مانشستر سيتي، الذي لا يرغب في بيع مهاجمه، ويستعد لزيادة راتبه السنوي من 5 ملايين إلى 7 ملايين يورو.