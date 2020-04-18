أمونيكي: ريال مدريد الأنسب لمحمد صلاح

أكد النيجيري إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول بإمكانه التكيف مع ريال مدريد مقارنةً ببرشلونة.

وأضاف النيجيري في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الجمعة، عن الأفضل بالنسبة للدولي المصري من قطبي الكرة الإسبانية:" صلاح سيكون أفضل في ريال مدريد مقارنة ببرشلونة، فطريقة اللعب السريعة ستساعده على التميز عكس برشلونة الذي يبني الهجمة من الخلف للامام ولا يعتمد على المرتدات".

ولمع اسم أمونيكي بالملاعب المصرية في تسعينيات القرن الماضي في فترة ذهبية لنادي الزمالك، وارتبط اسمه بأحد أعظم الأجيال في تاريخ النادي، حيث توج معه بلقب الدوري المصري مرتين وببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، ومنه انتقل إلى سبورتينغ لشبونة ثم إلى برشلونة.

وحقق أمونيكي العديد من الإنجازات مع منتخب بلاده حيث ساهم في تأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم 1994، وسجل هدفاً قاتلاً منح به بلاده ذهبية دورة الألعاب الأولمبية 1996، كما توج مع "النسور" بكأس الأمم الإفريقية 1994.

على مستوى التدريب، يملك أمونيكي مسيرة جيدة حيث قاد منتخب بلاده تحت 17 عاماً بالفوز بكأس العالم عام 2015، كما قاد منتخب تنزانيا للتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر العام الماضي، وذلك لأول مرة في تاريخ المنتخب التنزاني.