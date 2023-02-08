أمير قطر يسعى لشراء مانشستر يونايتد مقابل 4.5 مليار جنيه

كشفت صحيفة "غارديان" الإنجليزية عن اهتمام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشراء نادي مانشستر يونايتد لكن قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تقف حائلاً أمام هذا الاستحواذ.

ويشكل امتلاك الأمير لنادي باريس سان جيرمان منذ عام 2011 تعارضاً للمصالح وفقاً لقوانين يويفا، إذ لا يمكن لفريقين يمتلكهما نفس المالك الالتقاء في البطولات المنظمة تحت مظلة الاتحاد.

ويسعى القطريون لإيجاد حل لهذه المعضلة وفقاً للجريدة الإنجليزية.

ما هي قيمة مانشستر يونايتد الفعلية؟

مع أن تقاريراً سابقة تشير إلى أن سعر النادي يبلغ حوالي 6 مليارات جنيه استرليني، إلا أن القطريين يقدرون قيمته بنحو 4.5 مليار جنيه.

ويطمح السير جيم راتكليف (70 عاماً) لشراء مان يونايتد أيضاً وذلك بحسب تقارير تعود إلى شهر نوفمبر المنصرم.