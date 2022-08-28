أنتوني في طريقه إلى مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون جنيه

اقترب مانشستر يونايتد من حسم صفقة النجم الدولي البرازيلي الصاعد أنتوني من أياكس والتي ستكلفه قرابة 85 مليون جنيه استرليني (100 مليون دولار).

ووصلت المفاوضات بين الناديين إلى مرحلة متقدمة وفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية التي نوهت إلى أن الصفقة على أعتاب وصول مراحلها النهائية.

وتوقعت الشبكة أن يتم الإعلان رسمياً عن انضمام صاحب الـ 22 عاماً إلى فريق الشياطين الحمر خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ولم يشارك أنتوني في تشكيلة أياكس للمباراة الثانية على التوالي اليوم الأحد أمام أوتريخت 2-0 في إشارة واضحة إلى اقتراب رحيله عن العاصمة الهولندية.

مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد مارسيال

كما يتطلع يونايتد لتمديد عقد نجمه الفرنسي أنتوني مارسيال بحسب موقع "فوتبول 365".

وقدم اللاعب التي تمت إعارته لإشبيلية منتصف الموسم الماضي مستويات مميزة منذ قدوم المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ للإشراف على الفريق خصوصاً في المرحلة الاستعدادية للموسم الحالي.