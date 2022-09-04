أنتوني وراشفورد يمنحان مانشستر يونايتد الفوز على آرسنال

تفوق مانشستر يونايتد على ضيفه آرسنال بثلاثة أهداف لهدف في مواجهة قمة المرحلة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التي جرت على ملعب أولد ترافورد اليوم الأحد.

تقدم الشياطين الحمر في الدقيقة 35 عن طريق التعاقد الجديد النجم البرازيلي الشاب أنتوني.

وتمكن بوكايو ساكا من تسجيل التعادل للغانرز بعد 15 دقيقة على بداية الشوط الثاني.

ومنح ماركوس راشفورد التقدم للشياطين الحمر من جديد في الدقيقة 66، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويؤكد تفوق يونايتد بالهدف الثالث بعد ذلك بـ 9 دقائق.

مانشستر يونايتد يلحق بآرسنال الخسارة الأولى

بهذا الفوز، رفع فريق المدرب إيريك تين هاغ رصيده إلى 12 نقطة قفز على إثرها للمركز الخامس بفارق 3 نقاط عن آرسنال صاحب الصدارة.

وهذه هي الهزيمة الأولى للفريق اللندني هذا الموسم بعد بداية مميزة حقق فيها 5 انتصارات متتالية.