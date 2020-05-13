أندية إنجلترا: الملاعب المحايدة مرفوضة

أكد ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة أندية الدوري الإنجليزي عقب اجتماع 20 نادياً أمس، أن الأندية تتمنى عدم استكمال الموسم الحالي على ملاعب محايدة.

وقال: "ناقشت الأندية ما يمكن أن يحدث في حال عدم استكمال الموسم رغم ثقتها بإمكانية إقامة المباريات المتبقية".

وعارضت بعض الفرق التي تواجه خطر الهبوط مثل واتفورد وبرايتون استكمال الموسم بعد مخاوفها بشأن عدالة إقامة المباريات على ملاعب محايدة.

وأضاف ماسترز: "لا نزال نأمل في إيجاد طريقة لخوض المباريات بالطريقة المعتادة داخل وخارج الأرض، تحدثنا عن الملاعب المحايدة، ومن الواضح أن جميع أنديتنا تفضل اللعب على أرضها لو أمكن ذلك، لكن يجب أن يعي الجميع ما أبلغتنا به السلطات، سنواصل مناقشاتنا"، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة (تقليص الموسم).