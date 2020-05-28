أندية إنجلترا تتدرب جماعياً و12 يونيو موعد استكمال الموسم

خطا الدوري الإنجليزي الممتاز خطوة إضافية نحو استئناف الموسم الذي توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد موافقة الأندية واللاعبين أمس على عودة التدريبات الجماعية والالتحامات.

يأتي هذا القرار بعدما أجازت الحكومة البريطانية الأحد الانتقال إلى «المرحلة الثانية» من خطة استئناف منافسات المسابقات الرياضية التي تسمح للاعبين بالاحتكاك في التدريبات، بما في ذلك التصديات والمواجهات، لمساعدتهم على استعادة لياقتهم البدنية قبل العودة للمواجهات التنافسية.

وقالت الرابطة في بيان: «صوتت الأطراف المعنية في الدوري الممتاز بالإجماع لاستئناف التدريب مع الاحتكاك، في خطوة أخرى نحو استكمال موسم الدوري الممتاز عندما يكون ذلك آمناً».

وأوضحت: «أصبحت الفرق الآن قادرة على التدريب كمجموعة والقيام بتدخلات، مع تقليل أي احتكاك غير ضروري قدر الإمكان. إن صحة وسلامة جميع المشاركين تشكلان الأولوية بالنسبة للدوري الممتاز».

وشددت الرابطة على ضرورة الالتزام بـ «البروتوكولات الصحية الصارمة للحرص على أن يكون ملعب التمارين بيئة آمنة بقدر الإمكان، وسيستمر إخضاع اللاعبين والعاملين لاختبار «كوفيد - 19» مرتين في الأسبوع»، مشيرة إلى أنه «تم الاتفاق على المرحلة الثانية من بروتوكول العودة إلى التمارين بعد التشاور مع الأندية، واللاعبين، والمدربين، ورابطة اللاعبين المحترفين، ورابطة المدربين المحترفين والحكومة».

وختمت: «المناقشات متواصلة، مع استمرار العمل نحو استئناف الموسم، عندما تسمح الظروف بذلك».

وكانت الحكومة قد أجازت للاعبي كرة القدم الانتقال إلى «المرحلة الثانية» من خطة استئناف الموسم والتي تسمح للاعبين بالاحتكاك في التدريبات، بما في ذلك التصديات والمواجهات، لمساعدتهم على استعادة لياقتهم البدنية قبل العودة للمواجهات التنافسية.

وقال وزير الرياضة نايجل هادليستون: «هذا التوجه الجديد يعتبر المرحلة الأخيرة لعودة متأنية لتدريبات الرياضيين أصحاب المستوى العالي، ويهدف إلى الحد من خطر التعرض للإصابات وحماية صحة وسلامة جميع الأشخاص المعنيين».

وأضاف أن الحكومة «تعمل على استئناف الرياضة الاحترافية خلف الأبواب المغلقة بمجرد أن يكون بإمكانها القيام بذلك بأمان».

يأتي الإعلان عن بدء المرحلة الثانية عقب اختبارات مكثفة للاعبين وأفراد الأجهزة الفنية في ظل وجود ثمانية حالات إيجابية بينها مدافع واتفورد أدريان ماريابا ومساعد مدرب بيرنلي إيان وان.

ومع ذلك، يمثل التصويت خطوة كبيرة نحو استكمال 92 مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم. وعادت الأندية إلى التدريبات هذا الأسبوع بمجموعات صغيرة، لكن مع المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة، فيما تأمل الرابطة استكمال المباريات الـ 92 المتبقية من الموسم في 12 أو 19 يونيو.

ووصف رئيس رابطة الدوري ريتشارد ماسترز الأسبوع الماضي تاريخ العودة المستهدف في 12 يونيو بأنه «نقطة انطلاق».

وكان لاعبون ومدربون قد لمحوا إلى أنهم سيحتاجون حتى نهاية يونيو على الأقل للتخفيف من مخاطر الإصابة البدنية بعد فترة طويلة من عدم خوض المباريات.

ومع ذلك، فإن العقبة الأكبر أمام استئناف المنافسات لا تزال مخاوف اللاعبين على سلامتهم وسلامة أسرهم بسبب الفيروس.

ورفض قائد واتفورد تروي ديني العودة إلى التمارين، بعد ظهور ثلاث حالات إيجابية في صفوف الفريق، خشية نقل عدوى فيروس كورونا المستجد إلى ابنه البالغ من العمر خمسة أشهر.

كما حصل نغولو كانتي على إذن من تشيلسي لعدم الالتحاق بالتمارين الجماعية.

ويحتاج ليفربول الذي كان يتصدر ترتيب البطولة عند تعليقها منتصف مارس الماضي بفارق 25 نقطة عن منافسه المباشر مانشستر سيتي، إلى انتصارين فقط من مبارياته التسع الأخيرة لكي يتوج بطلاً رسمياً للمرة الأولى منذ عام 1990، لكن أنصاره الذين ينتظرون هذه اللحظة التاريخية بعد غياب طويل، لن يتمكنوا من الاحتفال معه.

وأكد المدير التنفيذي للدوري الممتاز، ريتشارد ماسترز، في وقت سابق من الشهر الحالي بأنه سيتم السماح لليفربول برفع كأس الدوري لكن من دون حضور الجمهور، موضحاً: «إذا كان ذلك ممكناً (التتويج)، نعم، سيكون ثمة احتفال وسيتبادل اللاعبون الكأس. نود أن تكون هناك مراسم لتقديم الكأس لمكافأة اللاعبين والجهاز الفني على العمل الشاق الذين قاموا به... سنقوم بذلك، إلا إذا كان هناك ما يمنع لمخاوف صحية».