أندية إنجليزية ترفض عودة البريميير ليغ

أشارت تقارير لرفض العديد من الأندية الإنجليزية استكمال منافسات البريميير ليغ وعلى رأسها ويست هام في ملاعب محايدة، مطالباً في نفس الوقت بعودة النشاط الرياضي المعلق بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية، أن ويست هام ليس النادي الوحيد الذي لا يرحب بفكرة الملاعب المحايدة، فسبق للرئيس التنفيذي لبرايتون إعلانه رفضه للمقترح معللاً أنه من الممكن أن يكون له تأثير على نزاهة المنافسة.

ومن بين تلك الحلول التي تم اقتراحها لإنهاء المباريات التسع المتبقية هو اللعب في ملاعب محايدة لزيادة إجراءات الحماية والسلامة للاعبين وموظفي النادي.

يذكر أن ويست هام يحتل المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

من جانب آخر، فرض مسؤولو الدوري الإنجليزي قيوداً على قنوات بث مسابقة البريميير ليغ داخل المملكة المتحدة، ومنعهم من الحديث خلال المقابلات الإعلامية التى من المفترض إجراؤها خلال الفترة المقبلة عن عودة المباريات، وهل يستحق ليفربول اللقب بعد غياب 30 عاماً.

ووفقاً للصحيفة، فإن المسؤولين داخل الدوري الإنجليزي لا يريدون الحديث عن هذه الأمور السابق ذكرها لتجنب التوتر الزائد الذي انتشر بين لاعبي ومدربي وموظفي البطولة، خاصة أنهم ليسوا معتادين على مثل هذه الظروف القاسية التى تمر بها مسابقة الدوري حالياً، فضلاً عن أن اقتراحات عودة النشاط في الصيف توقفت.

وقالت الصحيفة البريطانية أنه من المؤكد بنسبة كبيرة إلغاء المسابقة بحال انتشار عدوى فيروس كورونا بين اللاعبين والمدربين الموظفين، وحتى الآن تسير الأمور على ما يرام وفقاً لاتباع الجميع داخل المنظومة التعليمات والإرشادات الوقائية التى تحافظ على سلامة العاملين فى قطاع الكرة بشكل كامل.

وأشارت أيضاً إلى أنه سيتم فرض حظر إعلامي على اللاعبين والمدربين الذين يجرون مقابلات تلفزيونية كنوع من الحد للخسائر المادية الفادحة التي وقعت على قنوات بث البريميير ليغ، حال تجاوز مقدمى الحوارات التليفزيونية الخطوط التى وضعت بشأن الأسئلة التى من المفترض أن يدور بداخلها الحوار.

وأكد التقرير وجود اتفاقية بين مسؤولي الدوري الإنجليزي وإدارات القنوات الحاصلة على حقوق بث المسابقة وإجراء مقابلات تليفزيونية مع اللاعبين والمدربين تلزم مقدمى الحوارات التليفزيونية بالابتعاد عن الأسئلة التي تعتبر خارج الحدود، مثل: من هو بطل الموسم؟ وما إذا كان يجب أن تقام المباريات خلف أبواب مغلقة، أو الإقصاء، أو تخفيض المرتبات، وحتى الآثار المترتبة على محاولة ليفربول للفوز بأول لقب له منذ 30 عاما، جميعها أسئلة محرمة داخل المقابلات التلفزيونية مع لاعبي ومدربي الدوري الإنجليزي.