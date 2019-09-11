أندية قطرية تسعى لضم ثلاثي الدوري الإيطالي

كشف موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن خافيير باستوري نجم روما، وماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفنتوس، وبورخا فاليرو لاعب وسط إنتر مرشحون للانتقال للدوري القطري، خلال الفترة المقبلة من سوق الانتقالات الصيفية.

ولم يكشف الموقع أسماء الأندية التي ترغب في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الأسبق، والثنائي المتواجد في الدوري الإيطالي.

وأوضح الموقع الإيطالي أن سوق الانتقالات في قطر ينتهي في الثلاثين من الشهر الجاري، وبالتالي يستطيع روما بيع لاعبه خلال هذه الفترة حصراً إلى الدوري القطري أو أي دوري آخر يبقى المجال فيه مفتوحاً للتعاقد مع لاعبين، وهو ما يمكن أن يستحوذو على اهتمام الأندية القطرية.

بدأ باستوري مسيرته مع تاليريس ثم أوراكان في مسقط رأسه الأرجنتين قبل أن ينتقل إلى الدوري الإيطالي من بوابة باليرمو عام 2009، الذي تألق في صفوفه، وقاده لاحتلال المركز الخامس في الدوري والمشاركة في الدوري الأوروبي، وحصل معه على أفضل لاعب شاب في إيطاليا خلال موسمه الأول، وفي موسمه الثاني وصل مع الفريق لنهائي كأس إيطاليا قبل أن يخسر أمام إنتر.

وفي عام 2011 لعب في باريس سان جيرمان، قبل أن ينضم لاعب الوسط إلى روما، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي 2018، إلا أنه فشل في إيجاد مكان أساسي ضمن الفريق.

وفي موسمه الأول رفقة روما، شارك باستوري خلال 17 مباراة بمختلف المسابقات، سجل فيها 4 أهداف، بينما قدم تمريرة واحدة حاسمة، خلال 790 دقيقة لعب.

وأكدت تقارير إيطالية، أن ماندجوكيتش، قرر الرحيل عن يوفنتوس بسبب عدم تجرعه قرار الطاقم الفني بقيادة ماوريتسيو ساري باستبعاده من قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لنفس المصادر، شرع الدولي الكرواتي في دراسة العروض التي بدأت تصله، وأبرزها من دوري نجوم قطر.

ويدافع المهاجم البالغ من العمر 32 عاماً عن ألوان يوفي منذ يونيو 2015 الذي جاء إليه من أتلتيكو مدريد، وقد سجل له 43 هدفاً في 159 مباراة مع 19 تمريرة حاسمة.

وأحرز الكرواتي في صفوف البيانكونيري ثنائية الدوري والكأس في المواسم الثلاثة الماضية، إضافة لوصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.

وسجل ماندجوكيتش تسعة أهداف في جميع المباريات التي خاضها مع يوفنتوس الموسم الماضي ضمن كافة المسابقات.

وكان النجم الكرواتي يأمل أن يعزز رصيده من الألقاب، لا سيما في دوري أبطال أوروبا التي أحرزها عام 2013 مع بايرن ميونيخ حين توج الأخير بثلاثية تاريخية.

وأشارت وسائل الإعلام الايطالية إلى دخول فاليرو لاعب خط وسط إنتر ضمن دائرة اهتمام دوري نجوم QNB، حيث سلطت الصحيفة الضوء على اهتمام بضم اللاعب الذي تألق في فترات مختلفة مع فريقه الموسم الماضي، وأشارت إلى أن إنتر ميلان قد يسمح بانتقال اللاعب بعد تدعيم صفوفه بصفقات جديدة.

وكان وكيل النجم الإسباني كشف عن رغبة موكله في البقاء رفقة النيراتزوري وإقناع المدرب أنتونيو كونتي بقدراته، إلا أن الطريق بات مسدوداً، وبات اللاعب قريباً من الرحيل صوب قطر على ما يبدو.

ولم يشارك بورخا مع إنتر في المباراتين اللتين خاضهما هذا الموسم في الدوري الإيطالي أمام كل من ليتشي وكالياري، واللتين نجح النيراتزوري في الفوز بهما.