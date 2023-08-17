أنسو فاتي يصدم عشاق برشلونة بهذا القرار

صدم اللاعب الإسباني أنسو فاتي جماهير برشلونة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن أعلن عن رغبته في الرحيل عن الفريق في أقرب وقت ممكن قبل انتهاء سوق الانتقالات هذا الصيف.

وتشير آخر التقارير أن المهاجم الشاب لا يرى نفسه عنصرًا مهمًا وذو قيمة في فريق المدرب تشافي هيرنانديز خاصة بعد استبداله في الدقيقة 79 في المباراة التي تعادل فيها النادي الكتالوني سلبيًا أمام خيتافي في افتتاحية الدوري الإسباني 2023-24.

أنسو فاتي يريد الرحيل عن برشلونة في أسرع وقت

وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن أنسو فاتي كان قد أعطى فرصة لنفسه خلال الموسم التحضيري في الصيف ليرى ما إذا كان البارسا يقدره ويريد وجوده أو أنه ليس رئيسيًا في خطط تشافي.

ولكن ما حدث هو أنه أصيب بخيبة أمل كبيرة ويعتقد أن مكانه سيكون على أقصى تقدير على دكة الاحتياط حتى الموسم القادم، وهو ما دفعه لاتخاذ قراره النهائي بالرحيل عن صفوف الفريق.

الجدير بالذكر أن فاتي مطلوب بشدة من عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل مانشستر يونايتد، آرسنال، وتوتنهام، وكان قد تم التفاوض للتعاقد معه في وقت سابق عدة مرات وآخرهم كان الجانرز ومدربه ميكيل أرتيتا.