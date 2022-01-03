أنشيلوتي بعد الخسارة من خيتافي: لاعبو ريال مدريد ما زالوا في عطلة

اعترف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بسوء أداء فريقه في اللقاء الذي سقط فيه أمس الأحد أمام غريمه خيتافي المتواضع بهدفٍ دون رد في الدوري الإسباني.

ويحتل الفريق الملكي صدارة الليغا برصيد 46 نقطة، إلا أن هذه الخسارة المفاجئة قد تكون مهمة على المدى البعيد في سباق الظفر بلقب البطولة.

ويحتل إشبيلية المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 38 نقطة من 18 مباراة، فيما خاض ريال 20 لقاء.

ورغم المستويات القوية التي قدمها فريق العاصمة هذا الموسم محلياً، إلا أن الأداء أمام خيتافي لم يكن بالشكل المرجو.

وقال أنشيلوتي: "خسرنا الالتحامات الثنائية والكرات، لم نتمتع بالتركيز والالتزام المطلوبين، كان التعادل أكثر عدالة لأننا لا نستحق الخسارة.

"ربما أن هذا السقوط بمثابة جرس تحذير، بدا وكأننا ما زلنا في عطلة."

يذكر أن هذه هي المباراة الأولى لريال مدريد بعد عودة منافسات الدوري الإسباني في العام الجديد.