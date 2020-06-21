أنشيلوتي: تمنيت تدريب ميسي

نشرت صحيفة «غارديان» حواراً مطولاً مع كارلو أنشيلوتي تحدث فيه عن مشواره مع الفرق التي أشرف على تدريبها.

واعترف الإيطالي المخضرم المدير الفني لإيفرتون، بأنه كان يتمنى تدريب النجم ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وقال أنشيلوتي: «تمنيت القيام بالعديد من الأشياء في مسيرتي التدريبية».

وأوضح: «تمنيت تدريب ليونيل ميسي، فقط لمقارنته مع كريستيانو رونالدو».

وأضاف: «تمنيت تدريب فرانشيسكو توتي أيضاً، كان لاعباً سابقاً في روما، وأصبح نجماً هناك، لكني لم أتمكن من تدريبه».

وأشارت الصحيفة إلى عدم تمكن أي مدرب من تدريب الثنائي ميسي ورونالدو معاً حتى الآن.

يذكر أن أنشيلوتي تولى تدريب رونالدو في ريال مدريد لمدة موسمين، حصد خلالهما النادي 4 بطولات، هي دوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي.

وقاد أنشيلوتي رونالدو في 101 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها الدون 112 هدفاً، وصنع 46 هدفاً آخر.

وبالنظر إلى مسيرة أنشيلوتي، تولى الإيطالي تدريب كبار الأندية الأوروبية، مثل يوفنتوس وميلان وتشيلسي وريال مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وحالياً إيفرتون.