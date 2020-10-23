أنشيلوتي: خاميس يغيب عن مواجهة ساوثهامبتون بسبب فان دايك

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، الخميس، أن خاميس رودريجيز لن يشارك في المواجهة أمام ساوثهامبتون الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة.

وأوضح المدرب، خلال مؤتمر صحفي، أن نجم التوفيز ولاعب ريال مدريد السابق سيغيب عن المباراة القادمة؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الديربي أمام ليفربول (2-2)، إثر تدخل مع المدافع فيرجيل فان دايك.

وصرح أنشيلوتي: "للأسف، عانى خاميس من مشكلة بعدما تلقى ضربة من فان دايك بداية اللقاء، لا أعتقد أنه سيكون جاهزا لمواجهة ساوثهامبتون".

يذكر أن المدرب الإيطالي سيفتقد أيضاً خدمات قائد الفريق شايموس كولمان بداعي الإصابة.