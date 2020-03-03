أنشيلوتي رفض ضم بن ناصر بسبب قصر قامته

عاد فابريتسيو كورسي رئيس إيمبولي للكشف عن كواليس جديدة حول انتقال النجم اسماعيل بن ناصر إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 16.5 مليون يورو.

واعترف كورسي، في تصريحات نقلها موقع "توتو نابولي" الإيطالي، بأن لاعب الوسط الجزاري الشاب كان قريباً من الانتقال إلى نابولي بعد المفاوضات التي وصلت لمرحلة متقدمة مع رئيسه أورييلو دي لاورينتيس، إلا أن المدير الفني السابق للفريق كارلو أنشيلوتي رفض الصفقة، بحجة أن بن ناصر قصير القامة.

وقال رئيس إيمبولي: "إلى جانب (جيوفاني) دي لورينزو، كان دي لاورينتس يريد ضم بن ناصر، حددنا موعداً من أجل التفاوض على الصفقة، لكن أنشيلوتي جعله يُغيّر كل شيء، لأن هذا المدرب يحب لاعبين لا يقل طولهم عن 1.85 متر، وأقوياء بدنياً، لذلك لم يتصل بي دي لاورينتيس مرة أخرى".

كما كشف كورسي أن يوفنتوس كان يريد ضم نجم منتخب محاربي الصحراء، لكنه قدم عرضاً متأخراً: "تحدثت أيضاً مع يوفنتوس من أجل بن ناصر، فالفريق كان يبحث أيضاً عن لاعب بديل لـ (ميراليم) بيانيتش، إلا أن عرضهم جاء متأخراً، بعدما كنت قد اتفقت على كل شيء مع ميلان".

من جانب آخر، وضع موقع "هوسكورد" المتخصص في الإحصائيات بن ناصر ضمن قائمة أفضل لاعبي الوسط المراوغين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، إذ جاء اسمه في المرتبة الرابعة بنسبة 82.6 بالمائة.

وحل في المرتبة الأولى لهذه الإحصائية نجم بايرن ميونيخ تياغو آلكانتارا، بنسبة 87.5 % من المراوغات الناجحة، متبوعاً بلاعب أتلتيكو مدريد توماس بارتي بنسبة 86.8%، أما ثالثاً فقد جاء لاعب تشيلسي ماتيو كوفاتشيتش بـ 86.3%.