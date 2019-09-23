أنشيلوتي: ريال مدريد أعاق انتقال خاميس لنابولي

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي أن ريال مدريد أعاق انتقال خاميس رودريغيز إلى نادي الجنوب الإيطالي ووضع العراقيل بهدف إفشال الصفقة.

وكانت تقارير في إسبانيا تقول أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي لا يرى الكولومبي كجزء من خططه للموسم الحالي، لذلك كان يسعى للتخلص منه من أجل توفير الأرباح من بيعه.

بناء على ذلك، تفاوضت عدة أندية مع النجم الكولومبي، كان أبرزها توتنهام وباريس سان جيرمان ونابولي، مع وجود مفاوضات حقيقية من قبل الفريق الإيطالي.

وحول ذلك، قال أنشيلوتي أن الأمور كانت تسير صوب انتقال خاميس إلى البارتينوبي، لكن الأمور توقفت في الأسابيع الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي.

"رحب ريال مدريد بفكرة التخلي عن خاميس والمفاوضات معنا، لكننا تفاجئنا أنه بدأ يضع العراقيل لإعاقة إتمام الصفقة.

"بالفعل استهدفنا خاميس لأننا أردنا تعزيز خط الوسط، أعرفه جيداً بعدما دربته في ريال مدريد، لكن في النهاية لم تتم الأمور وكان علينا البحث عن بديل".

يذكر أن نابولي تعاقد خلال الصيف مع المدافع كوستاس مانولاس من روما، وهيرفينغ لوزانو من آيندهوفن، وفيرناندو يورينتي بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع توتنهام.