أنشيلوتي: كنت مرشحاً لتدريب ليفربول قبل كلوب

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لإيفرتون، أنه كان مرشحاً لتدريب ليفربول عام 2015, خلفاً لبريندان رودجرز، إلا أن اختيار الريدز وقع على يورغن كلوب.

وقال الإيطالي في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا سن» البريطانية: «كان لي حديث مع ملاك ليفربول عندما غادرت ريال مدريد, وكانوا بيحثون عن مدرب جديد.

«أعتقد أنهم اتخذوا القرار الصحيح باختيار يورغن، لأنه يقوم بعمل رائع».

وسيواجه إيفرتون غريمه ليفربول في ديربي الميرسيسايد، اليوم الأحد في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو اللقاء الذي اعتبره المدرب الإيطالي «تحدياً رائعاً وفرصة رائعة لنا، كوننا نواجه أبطال العالم».