أنشيلوتي لا يخشى الإقالة

أكد مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي الذي يواجه الضغوط واحتمالية الإقالة من منصبه في ظل سوء النتائج في الآونة الأخيرة، أن "حقيبة المدرب جاهزة دائماً"، وذلك في تصريحات عشية استضافة غينك ضمن الجولة السادسة الأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ورداً على سؤال عما اذا كان قلقاً بشأن مصيره على رأس الجهاز الفني للبارتينوبي، قال الإيطالي: "حقيبة المدرب جاهزة دائماً، لا يمكن إفراغها".

وأضاف المدرب المخضرم الذي أشرف سابقاً على أندية أبرزها يوفنتوس وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد: "أعتقد انه من الطبيعي أن تطرح الأسئلة حول المدرب في وضعية مماثلة (...) أنا جاهز، سبق أن اختبرت هذه التجربة في السابق.

"لا أخشاها، ولست قلقا ًمن إمكانية إقالتي من قبل النادي".