أنشيلوتي لا يرغب في إعادة خاميس لريال مدريد

قالت المحطة الإذاعية الإسبانية “كادينا كوبي” بأن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الجديد لن يطلب من إدارة النادي التعاقد مجدداً مع خاميس رودريغيز.

وتعاقد ريال مع الدولي الكولومبي صيف 2014، قادماً من موناكو مقابل 75 مليون يورو، لكن اللاعب لم يظهر بالمستوى المنتظر منه، لعل أبرز فتراته كلاعب كانت تحت إشراف أنشيلوتي في ولايته الأولى.

وذهب نجم الوسط المهاجم إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لمدة موسمين، بعدها عاد مجدداً لريال، ليستمر معه لموسم، ويرحل بعدها إلى إيفرتون صيف 2020 مجاناً.

ولعب أنشيلوتي دوراً كبيراً في إقناع النجم الكولومبي بالانتقال إلى إيفرتون، وبالفعل وافق اللاعب على التوقيع مع التوفيز في ظل تواجد الإيطالي هناك.

أنشيلوتي لن يطلب من إدارة ريال مدريد التعاقد مع خاميس

وأوضحت المحطة الإذاعية بأن وسائل الإعلام الإسبانية تحدث عن إمكانية استعادة ريال لخدمات اللاعب بناءً على طلب من أنشيلوتي، لكن الأخير لن يطلب من إدارة ريال ذلك، ليستمر الكولومبي مع فريقه الإنجليزي.

يذكر أن عقد خاميس سينتهي مع إيفرتون صيف عام 2022.