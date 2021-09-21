أنشيلوتي لا يستبعد عودة دياز إلى ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أن النجم الصاعد براهيم دياز قد يحظى بفرصة ارتداء قميص الفريق الملكي مستقبلاً مرة أخرى.

وتعاقد ميلان مع الإسباني المميز على سبيل الإعارة للموسم الثاني على التوالي، على أن تمتد فترة الإعارة حتى صيف عام 2023 بهدف منح صانع الألعاب فرصة اكتساب أكبر قدر ممكن من الخبرة.

وبات دياز عنصراً أساسياً في خطط المدير الفني ستيفانو بيولي في ميلان، وقد لعب دوراً مهماً في تأمين التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

في المقابل، عاد أنشيلوتي للإشراف على ريال مدريد ليجد أمامه تشكيلة بدأ التقدم في السن يصيب أبرز عناصرها، مما سيدفعه لإجراء تغييرات تدريجية وضخ دماء جديدة شابة بأقل التكاليف إن أمكن.

ماذا قال أنشيلوتي عن دياز ؟

وقال الإيطالي في تصريحات لإذاعة راديو راي 1: "براهيم دياز، لم يكن لدينا مساحة كافية له في ريال مدريد، كما أن المنافسة محتدمة.

"نحن سعيدون لأنه ظهر بصورة جيدة مع ميلان، كان يريد اللعب باستمرار لذلك ذهب إلى ميلان."

وخاض دياز هذا الموسم 5 مباريات حتى الآن في جميع المسابقات مع الروسونيري، صنع خلالها هدفين وسجل هدفاً.

ولعب بالمجمل 44 لقاء مع الفريق الإيطالي سجل فيها 9 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى.