أنشيلوتي: لا يهمني تجديد عقد آسينسيو

اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بأنه "لا يهتم" بمسألة تجديد النجم الإسباني ماركو آسينسيو لعقده مع الفريق من عدمه.

ويقترب الاتفاق الذي يربط صاحب الـ 27 عاماً مع النادي الملكي لنهايته وذلك بحلول صيف العام الجاري.

وعبرت عدة أندية كبيرة عن اهتمامها بخدمات الجناح الإسباني على غرار برشلونة وآرسنال ومانشستر يونايتد.

ماذا قال أنشيلوتي عن مستقبل آسينسيو مع ريال مدريد؟

علق المدرب الإيطالي على إمكانية بقاء اللاعب في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول"، حيث قال: "يبدو وضعه جيداً بالنسبة لي، لذلك لا أعلم إذا كان سيبقى معنا أم لا، وبصراحة لا يهمني الأمر.

"أمامنا تحديات مهمة هذا الموسم، أهم شيء هو أن يقدم الإضافة مثلما كان الحال الموسم المنصرم.

"لندعه يستمر في تقديم نفس المستويات، ومن بعدها سيتخذ النادي القرار الأنسب."

يذكر أن آسينسيو خاض مع ريال مدريد 262 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن سجل خلالها 53 هدفاً، كما صنع 29 هدف آخر.