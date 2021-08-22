أنشيلوتي: لا يهمني ما يحصل مع مبابي

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أنه لا يهتم بإمكانية التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي هذا الصيف.

ويلتقي الفريق الملكي مع غريمه ليفانتي ليلة اليوم الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني، بعد فوزه الكبير في اللقاء الافتتاحي على غريمه ديبورتيفو آلافيس بنتيجة 4-1.

وقال الإيطالي في تصريحات لوسائل الإعلام: "لا يهمني ما يحصل مع مبابي خلال الأيام القادمة، لأن الفريق الموجود تحت تصرفي قوي جداً.

"نظرتنا لم تختلف، يستطيع هذا الفريق المنافسة على جميع الألقاب، لدينا مجموعة من اللاعبين المميزين والنجوم.

"نفوز بالألقاب حين يلعب هؤلاء النجوم من أجل الفريق."

يذكر أن الهداف الفرنسي دخل الموسم الأخير في عقده مع باريس سان جيرمان، ومن المتوقع ألا يجدده ليصبح لاعباً حراً مع نهاية الموسم.