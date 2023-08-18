أنشيلوتي: للسعوديين الحق في شراء من يريدون

يتفهم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد صعوبة رفض الإغراءات التي تقدمها الأندية السعودية لنجوم كرة القدم العالميين.

وتحركت أندية دوري روشن السعودي لاستقطاب العديد من اللاعبين البارزين خلال الأشهر الماضية على غرار كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ونيمار ونغولو كانتي ورياض محرز وروبرتو فيرمينو وساديو ماني وغيرهم.

وعلق الإيطالي على التحركات السعودية بالقول خلال المؤتمر الخاص بلقاء ريال مدريد المقبل أمام آلميريا: "لهم الحق بفعل ما يريدون، طالما توافق ذلك مع اللوائح".

وكان بنزيمة بالذات الذي صال وجال في صفوف الفريق الملكي ما بين عامي 2009 و2023 وحقق معه جميع الألقاب الممكنة تقريباً قد رحل صوب اتحاد جدة بطل الدوري السعودي مؤخراً بعد انتهاء عقده في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ولم يتعاقد ريال مدريد حتى الآن مع مهاجم يستطيع تعبئة الفراغ الذي خلفه رحيل بنزيمة.