أنشيلوتي مستمر مع ريال مدريد رغم ارتباطه بتدريب البرازيل

سيستمر الإيطالي كارلو أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني لفريق ريال مدريد على الأرجح الموسم القادم رغم ارتباطه المستمر بالإشراف على منتخب البرازيل.

وقال موقع "ريليفو" الإسباني أن المدير الفني المخضرم باقٍ مع العملاق المدريدي خلال موسم 2023-2024 رغم محاولات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم المتكررة لإقناعه بتدريب المنتخب الوطني.

ويرى القائمون على الكرة في البرازيل أن الإيطالي هو المرشح الوحيد الجدير بقيادة "السيليساو" مستقبلاً، وقد حاولوا جلبه مراراً منذ تنحي المدرب السابق تيتي عن منصبه.

بدوره، أكد موقع "مدريد يونيفرسال" أن إدارة ريال مدريد لا تمانع استمرار أنشيلوتي لفترة أطول تزامناً مع تجديد صفوف الفريق بصفقات شابة.

ويخشى النادي الملكي من سلبيات تغيير المدرب خلال هذه الفترة الحساسة، وبالتالي، منح الرئيس فلورنتينو بيريز وأعضاء الإدارة ثقتهم الكاملة لأنشيلوتي على أن يستمر صاحب الـ 64 عاماً بمنصبه طالما كانت النتائج إيجابية.

ومع أن العقد الذي يربط الطرفين سيصل إلى نهايته صيف العام القادم، إلا أن فكرة التجديد لمدة أطول أصبحت خياراً يدرسه ريال مدريد بشكلٍ جدي.