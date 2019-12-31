أنشيلوتي يتطلع لجلب خاميس إلى إيفرتون

ترددت أنباء في بعض الصحف الإسبانية، عن رغبة كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون في الحصول على توقيع صانع ألعاب ريال مدريد خاميس رودريغيز.

ونقلت "آس" عن مصادر بريطانية، أن المدير الفني الإيطالي جدد اهتمامه بالدولي الكولومبي، رغم فشل محاولته الأولى عندما كان مدرباً لنابولي.

وسعى "كارليتو" للم شمله بخاميس مرة أخرى حينما كان يشرف على تدريب البارتينوبي، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، لتغير موقف زين الدين زيدان تجاه اللاعب.

وكانت أغلب التقارير ترجح رحيل خاميس بعد انتهاء إعارته مع بايرن ميونيخ، لكن الملكي تمسك به، في نفس الوقت الذي تعرض فيه ماركو آسينسيو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

مع ذلك، ابتعد خاميس عن أغلب مباريات ريال خلال النصف الأول من هذا الموسم، بداعي لعنة الإصابات المتكررة، آخرها الانتكاسة التي ألمت به في أكتوبر الماضي.

ورداً على التقارير المتداولة عن تجدد اهتمام أنشيلوتي بالنجم الكولومبي، أشارت التقارير الإسبانية إلى أن النية داخل النادي لا تتجه لخيار بيع أو إعارة اللاعب، بل سيحصل على دعم زيدان بمجرد تعافيه من الإصابة.

ولم يظهر خاميس بالقميص الملكي سوى سبع مرات منذ بداية الليغا، وفي الوقت الراهن يسابق الزمن للتعافي من إصابته الأخيرة، ليلحق بمباراة خيتافي المقررة في الرابع من يناير، قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني بنسخته الجديدة.