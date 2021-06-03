أنشيلوتي يتعهد بإعادة أمجاد ريال مدريد

وقع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الجديد أول أمس رسمياً على عقد تدريب الفريق لمدة 3 مواسم خلفاً لزين الدين زيدان، بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وتحدث الإيطالي خلال المؤتمر الإعلامي بعد التوقيع، فقال: “أشكر ريال مدريد، ورئيس النادي ومجلس الإدارة، أشعر بأن هذا هو منزلي، سأبذل قصارى جهدي لتكرار ما حصل في الماضي.

“سيواصل ريال مدريد المنافسة على كافة الألقاب بأفضل تشكيلة ممكنة، أواجه التحدي بكل طاقتي فأنا أدرب أفضل فريق في العالم، وأنا في النادي الأكثر شهرة، المسؤولية هنا أكبر من أي مكان آخر”.

تجربة سابقة ناجحة لـ أنشيلوتي مع ريال مدريد

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى مايو 2015، وفاز معه بأربعة ألقاب، قبل أن تتم إقالته ليشرف بعدها على بايرن ميونيخ، ثم نابولي، وأخيراً إيفرتون الذي خاض معه فترة لم تكن عند مستوى التوقعات.