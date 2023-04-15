أنشيلوتي يجري عدة تغييرات على تشكيل ريال مدريد لمواجهة قاديش

البوابة - من المتوقع أن يجري المدير الفني كارلو أنشيلوتي عدة تغييرات على تشكيل ريال مدريد الذي سيواجه مستضيفه قاديش اليوم السبت على أرضية ملعب نويفو ميرانديا ضمن الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

تأتي هذه التغييرات المحتملة بهدف إراحة بعض اللاعبين قبل خوض مواجهة إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي يوم الثلاثاء المقبل.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق يوسف سيف.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام قاديش اليوم في الدوري الإسباني

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز، ديفيد آلابا، أنتونيو روديغر، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: إدواردو كامافينغا، داني سيبايوس، أوريليان تشواميني.

خط الهجوم: رودريغو غوس، كريم بنزيمة، ماركو آسينسيو.