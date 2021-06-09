أنشيلوتي يحسم مصير بيل وآسينسيو

حدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الجديد موقفه من بقاء ثلاثة لاعبين مع الميرينغي الموسم القادم.

وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن الإيطالي طلب من إدارة ريال الإبقاء على غاريث بيل وماركو آسينسيو.

وزعمت تقارير أن إدارة النادي المدريدي ترحب بفسخ عقد بيل لتوفير راتبه الضخم، كما تخطط لبيع آسينسيو لاستغلال أموال صفقته في التعاقد مع لاعبين جدد هذا الصيف.

ويعود بيل للمشاركة في بطولة أوروبا للمرة الثانية توالياً مع منتخب بلاده الويلزي الذي يأمل معه في استعادة البسمة المفقودة في مكان لطالما أحب التواجد والتألق فيه، حيث يحظى فيه دوما بالدعم والمؤازرة بعد موسم لم يشهد تألقاً لافتاً أو دوراً بطولياً للمهاجم المعار لفريقه السابق توتنهام قادماً من ريال مدريد الذي أبعده عن صفوفه لتكرار الإصابات ولارتفاع راتبه مما جعله محط انتقادات نالت حتى من تصرفاته ولجوئه حتى للعب الغولف أكثر ربما من كرة القدم.

وسيخوض بيل بطولة يورو 2020 مع منتخب بلاده والغموض يحيط بمستقبله، حيث انتهى عقد الإعارة مع سبيرز هذا الصيف، ليتحتم عليه العودة لريال للبت في مستقبله، علماً بأن عقده مع الفريق الملكي يمتد حتى يونيو 2022.

ويضع أنشيلوتي الظهير مارسيلو خارج حساباته، بينما يريد البرازيلي البقاء في ريال مدريد.

الكشف عن أجر أنشيلوتي في ريال مدريد

وكشفت وسائل الإعلام أن راتب الإيطالي مع ريال مدريد سيتراوح ما بين 3.5 إلى 4 ملايين يورو سنوياً فقط.

يذكر أن المدرب وقع عقداً مع ريال مدريد لمدة 3 مواسم، عقب أيام قليلة من رحيل زين الدين زيدان.

كما طلب أنشيلوتي التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في نابولي.

ويرغب الإيطالي في ضم فابيان رويز لاعب وسط نابولي.

وسبق أن حاول الملكي التعاقد مع رويز الموسم الماضي، لكن إدارة نابولي تمسكت بلاعب الوسط الإسباني.

يذكر أن أنشيلوتي سبق أن عمل مع رويز لموسم ونصف في البارتينوبي قبل إقالته ليتولى بعدها تدريب إيفرتون.

ويرتبط رويز صاحب الـ 25 عاماً بعقد مع نابولي يمتد حتى يونيو 2023.

وانتقل الإسباني إلى نابولي في صيف 2018 قادماً من ريال بيتيس، وسرعان ما أصبح عنصراً أساسياً في تشكيلة البارتينوبي.

سيبايوس يتمنى البقاء في ريال مدريد

من ناحية أخرى، أكد لاعب خط الوسط داني سيبايوس أنه يود النجاح في صفوف ريال مدريد، مشيراً إلى أنه لن يوافق على تمثيل الغريم برشلونة.

وحاول البارسا التعاقد مع سيبايوس حين كان مع ريال بيتيس، قبل أن يختار نجم الوسط الانتقال للملكي في صيف 2017، حيث كان من أبرز المواهب في إسبانيا، لكنه لعب الموسم الماضي مُعاراً لآرسنال.

وقال سيبايوس: “أعتقد أني تطورت كلاعب هذا العام، حان الوقت للاستقرار في نادٍ بعقد طويل لكي أكون قادراً على إظهار مستواي.

“وصل أنشيلوتي إلى ريال مدريد ونحن بحاجة إلى التحدث، أريد أن أعرف ماذا يريد مني وأن أخبره أيضاً بما أريده، فأنا لن أشارك في بطولة أوروبا، وكأس العالم يقترب، لذلك يجب أن يكون الحديث بيننا واضحاً.

“المشاركة مع نادٍ بعقد طويل ليست كاللعب على سبيل الإعارة، وهو أمر لم أحصل عليه خلال العامين الماضيين، أريد أن أستقر وألعب وأن أكون سعيداً”.

وبسؤاله عما إذا تلقى عروضاً من باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبرشلونة، أجاب: “لن انتقل إلى برشلونة لأني لاعب لريال مدريد، وحلمي أن أنجح مع الفريق”.

وأتم سيبايوس صاحب الـ 24 عاماً: “نفس الأمر ينطبق على إشبيلية، فهو فريق عظيم لكني لن ألعب له أبداً، لأني من مشجعي ريال بيتيس”.