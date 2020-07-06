أنشيلوتي يختار إبراهيموفيتش ويستبعد رونالدو

كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، عن اختياراته لأفضل تشكيل من اللاعبين قاده طوال مسيرته.

وسبق أن تولى الإيطالي قيادة فرق كبرى مثل ميلان، ويوفنتوس، وريال مدريد، وباريس سان جيرمان، وتشيلسي ونابولي.

وقال موقع «فوتبول إيطاليا» أن أفضل تشكيل من وجهة أنشيلوتي، يتكون من:

جيانلويجي بوفون، كافو، تياغو سيلفا، جون تيري، باولو مالديني، فرانك لامبارد، أندريا بيرلو، زين الدين زيدان، ريكاردو كاكا، أندريه شيفتشينكو، زلاتان إبراهيموفيتش.

يُذكر أن اختيارات أنشيلوتي شهدت استبعاد لاعبين كبار مثل كريستيانو رونالدو، الذي دربه في ريال مدريد وزميله السابق سيرخيو راموس، وجينارو غاتوزو، وأليساندرو نيستا من ميلان، وديدييه دروغبا من تشيلسي،