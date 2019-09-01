أنشيلوتي يرحب بإبراهيموفيتش

أعرب كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، عن رغبته في استقدام النجم زلاتان إبراهيموفيتش هذا الصيف.

ويلعب السويدي البالغ من العمر 37 عاماً، لصالح لوس أنجيليس غالاكسي الذي انتقل إليه قادماً من مانشستر يونايتد.

وفي مقابلة أجراها المدير الفني الإيطالي مع شبكة "سكاي سبورتس"، سُئل عن زلاتان ليرد بقوله: "بالطبع أود التعاقد مع إبرا، لكن يجب أن يأتي برقم بسيط وربما حتى بالمجان.

"أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي من الرؤوساء القلائل الذين يحترمون عملي للغاية، يسأل عن أحوال الفريق باستمرار، لكنه لا يتدخل في مهامي على الإطلاق".