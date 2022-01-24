أنشيلوتي يرفض رحيل هازارد عن ريال مدريد

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن إيدين هازارد مستمر ولن يرحل عن النادي خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري أو خلال الصيف.

وكثرت التوقعات خلال الفترة الماضية حول وجهة الدولي البلجيكي القادمة المحتملة وسط تقارير تفيد بأنه قد يعود إلى تشيلسي.

لكن أنشيلوتي أكد أن النادي سيعتمد على صاحب الـ 31 عاماً في الفترة القادمة.

وقال الإيطالي بعد تعادل ريال مدريد مع إلتشي 2-2 في الدوري الإسباني أمس الأحد: "هل سنعتمد على هازارد الموسم القادم؟ نعم بالتأكيد إنه ضمن خططنا للموسم المقبل."

ويمتد عقد صانع الألعاب البلجيكي مع النادي الملكي حتى صيف عام 2024 علماً بأنه تم التعاقد معه عام 2019 مقابل حوالي 100 مليون يورو.