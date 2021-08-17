أنشيلوتي يريد رونالدو في ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يتطلع للعمل مجدداً مع الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقضى المهاجم البالغ من العمر 36 عاماً فترة مميزة من مسيرته تحت إشراف المدير الفني الإيطالي خلال فترتهما الأولى في العاصمة الإسبانية.

وفاز البرتغالي بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع أنشيلوتي.

ويسعى "صاروخ ماديرا" للرحيل عن يوفنتوس، وقد أشارت تقارير إلى أن وكيل أعماله جورجي مينديش عرض خدمات اللاعب على مانشستر سيتي.

لماذا يريد رونالدو الرحيل عن يوفنتوس؟

ويرغب الهداف المخضرم في الانتقال لفريق ينافس جدياً على لقب دوري أبطال أوروبا بعدما كان يمني النفس بارتداء قميص باريس سان جيرمان.

لكن تعاقد الباريسيين المفاجىء مع ليونيل ميسي أفسد مساعي ضم رونالدو.

وبات خيار العودة لريال مدريد وارداً أمام الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات للعمل مع أنشيلوتي مجدداً ولمحاولة قيادة الفريق للقب دوري الأبطال للمرة الـ 14.