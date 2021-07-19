أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بضم دالوت

طالب كارلو أنشيلوتي إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع ديوغو دالوت ظهير مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وخاض الدولي البرتغالي الموسم المنصرم في صفوف ميلان على سبيل الإعارة وتألق معه بشكل واضح.

هل سينتقل دالوت إلى ريال مدريد هذا الصيف؟

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن أنشيلوتي أراد ضم صاحب الـ 22 عاماً السنة الماضية حينما كان يشرف على إيفرتون، وما زال من أشد المعجبين فيه حالياً.

وتعاقد يونايتد مع اللاعب عام 2018 قادماً من بورتو، إلا أنه فشل في تثبيت قدميه مع الشياطين الحمر في ظل تألق آرون وان بيساكا، لتقرر الإدارة إعارته للروسونيري الموسم الماضي.

ويتطلع المدير الفني الإيطالي لتدعيم صفوف ريال هذا الصيف لإعادة الفريق إلى أعلى المستويات.