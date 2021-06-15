أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بضم فيرنر

بات تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي أحد أهداف ريال مدريد للموسم القادم، إن صدقت التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسبانية خلال الساعات الماضية.

وعاد كارلو أنشيلوتي لقيادة دفة النادي الملكي ليخلف زين الدين زيدان، ويتطلع الإيطالي الآن لتدعيم الفريق بصفقات جديدة في ظل تقدم سن أبرز اللاعبين وتراجع مستويات بعضهم.

وقالت تقارير إسبانية أن المدرب الجديد وضع عينه على نجم لايبتزيغ السابق الذي ساهم في قيادة تشيلسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الشهر الفائت.

هل سينتقل فيرنر إلى ريال مدريد؟

ويعتقد مسؤولو ريال مدريد أن بالإمكان ضم المهاجم الألماني بقيمة مادية أقل من تلك التي دفعها تشيلسي لضمه العام الماضي من آر بي لايبتزيغ.

وسجل اللاعب 12 هدفاً و15 تمريرة حاسمة خلال 52 مباراة قادها مع بطل أوروبا الموسم المنصرم.