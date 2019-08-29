أنشيلوتي يعد مفاجأة ليوفنتوس

يحل نابولي ضيفاً على نظيره يوفنتوس السبت القادم على ملعب آليانز في تورينو، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.

وقال موقع "كالتشيوميركاتو" أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للبارتينوبي، يتطلع أن يقود فريقه للعودة فائزاً من تورينو، حيث يتطلع كلا الفريقين لمواصلة الفوز.

وأضاف أن المدرب المخضرم يفكر في تغيير طريقة نابولي في المباراة المقبلة، من خلال اللعب بثلاثة لاعبين في الخط الخلفي للفريق، بدلاً من أربعة.

ولعب أنشيلوتي بطريقة (4-4-1-1) في أولى مباريات الفريق أمام فيورنتينا، وانتهت لصالحهم بنتيجة (4-3)، فيما سيبدأ بالتالي مواجهة البيانكونيري بطريقة (3-5-2).

وختم بأن نيكولا ماكسيموفيتش، مدافع نابولي، سيبدأ المباراة إلى جانب الثنائي كاليدو كوليبالي وكوستاس مانولاس.