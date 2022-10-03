أنشيلوتي ينوي البقاء مع ريال مدريد حتى 2025 على أقل تقدير

شدد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في حوار مع شبكة "راي سبورت" الإيطالية على رغبته في البقاء على رأس الجهاز الفني لـ ريال مدريد حتى صيف عام 2025 على أقل تقدير.

وقاد المدير الفني المخضرم الفريق الملكي للظفر بلقبي الدوري الإسباني للمرة الـ 35 ودوري أبطال أوروبا للمرة الـ 14 في تاريخه الموسم الماضي.

ويمتد عقد الإيطالي البالغ من العمر 63 عاماً مع العملاق الإسباني حتى يونيو من عام 2025.

ماذا قال أنشيلوتي عن مستقبله مع ريال مدريد؟

أكد مدرب بارما ويوفنتوس وميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان السابق لشبكة "راي سبورت": "ما أراه في مستقبلي هو ريال مدريد، هذا الموسم والموسم الذي يليه.

"ريال مدريد، ثم ريال مدريد من جديد، وريال مدريد مرة أخرى، لنرى ما سيحصل بعد ذلك."