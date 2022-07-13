أنشيلوتي يوافق على بيع هازارد

يتطلع تشيلسي لإبرام تعاقدات كبيرة تمهيداً لبداية حقبة رئيس النادي الجديد تود بولي، ويبدو أنه وضع عينه على إعادة النجم البلجيكي إيدين هازارد جناح ريال مدريد إلى لندن.

ولم يتكلل انتقال صاحب الـ 31 عاماً إلى الفريق الملكي في صيف عام 2019 مقابل 100 مليون يورو من البلوز تحديداً بالنجاح نظراً لتوالي الإصابات وتراجع مستوى البلجيكي.

وقال موقع "فوتبول لندن" الإنجليزي أن ريال سيسهل من مغادرة هازارد هذا الصيف إن سنحت الفرصة، في ظل موافقة المدير الفني كارلو أنشيلوتي على ذلك.

ومع أن المدرب الإيطالي لا يمانع بيع اللاعب، إلا أنه مستعد للإشراف عليه بحال استمراره.

وستكشف الأيام القادمة ما إذا كان اهتمام تشيلسي بإعادة النجم البلجيكي إلى صفوفه جدياً وما إذا كان بولي مستعد لدفع ما يلزم لإعادته إلى ملعب ستامفورد بريدج.