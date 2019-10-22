أنشيلوتي يوجه صدمة جديدة للجزائري غلام

يمر النجم فوزي غلام، ظهير أيسر نابولي بأسوأ فتراته بمشواره الاحترافي، وذلك بعد أن ابتعد عن مخططات المدير الفني كارلو أنشيلوتي الذي أضحى لا يعتمد عليه في مباريات الفريق بمختلف المسابقات التي يخوضها.

ووجه أنشيلوتي صدمة قوية للدولي الجزائري، بعد أن استبعده عن قائمة الفريق التي ستواجه ريد بول سالزبورغ في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، حيث لم يتواجد اسم غلام بقائمة اللاعبين الذين وجه لهم أنشيلوتي الدعوة للمشاركة في هذه المباراة، والتي أعلن عنها النادي على صفحته الرسمية بـ "تويتر".

وهذه المرة الثانية على التوالي، التي يغيب فيها غلام عن نابولي بمسابقة دوري الأبطال، إذ لم يضمه أنشيلوتي للفريق الذي تعادل مع غينك في المسابقة الأوروبية يوم الثاني من أكتوبر الحالي، بينما اكتفى النجم العربي بالبقاء على دكة البدلاء في المباراة التي فاز فيها البارتينوباي على ليفربول بثنائية نظيفة في الجولة الأولى.

وفي الدوري الإيطالي، يعاني غلام أيضاً قصد إيجاد مكانة له ضمن تشكيل الفريق، حيث لم يشارك سوى في 5 مباريات فقط من ضمن ثمانية خاضها نابولي حتى الآن، وخاض مباراتين كاملتين فقط وذلك في الجولتين الرابعة والسادسة أمام كل من ليتشي وبريشيا، بينما بقي على دكة الاحتياط في المباراة الأخيرة أمام هيلاس فيرونا، وبدأ غلام أيضاً المواجهة القوية أمام يوفنتوس يوم 31 أغسطس الماضي، قبل أن يستبدله المدرب كارلو أنشيلوتي مع بداية الشوط الثاني من المباراة.

وخاض غلام 56 دقيقة فقط من مباراة نابولي وتورينو في المرحلة السابعة، ليجمع 300 دقيقة لعب فقط منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي، وهو معدل سيء وضعيف جداً، مقارنة بما كان عليه الحال قبل تعرضه لإصابتين خطيرتين على مستوى الركبة ما بين نوفمبر 2017 وفبراير 2018، ما تسبب في ابتعاده عن الملاعب لفترة 13 شهراً كاملة، خضع خلالها لعمليتين جراحيتين، ليخوض مشواراً شاقاً لأجل استرجاع مستواه، ولكنه على ما يبدو لم يتمكن من ذلك بدليل خروجه من حسابات الجهاز الفني لفريق الجنوب.