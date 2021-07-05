أنيلكا ينصح مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان

نصح الفرنسي نيكولا أنيلكا مواطنه كيليان مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان إذا ما أراد الفوز بالألقاب والمنافسة على الجوائز الفردية.

وينتهي عقد صاحب الـ 22 عاماً مع الباريسي نهاية الموسم القادم، وارتبط اسمه كثيراً بالانتقال إلى ريال مدريد.

ووجه أنيلكا الذي لعب لسان جيرمان مرتين في السابق إضافة لريال مدريد وتشيلسي وآرسنال وليفربول ويوفنتوس مقالاً عبر صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، أخبره فيه بضرورة التفكير بمستقبله خارج ملعب بارك دو برانس.

وأهدر مبابي ركلة جزاء حاسمة مع منتخب بلاده خلال مواجهته مع نظيره السويسري الأسبوع الماضي في دور الـ 16 من يورو 2020 ليغادر الديوك البطولة.

أنيلكا ينصح مبابي بالانتقال إلى إسبانيا أو إنجلترا

وقال أنيلكا أن على النجم الشاب الانضمام إلى فريق إسباني أو إنجليزي: "لديك خياران، إما البقاء مع باريس سان جيرمان أو الانتقال لريال مدريد، وكلاهما فريقان قادران على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، في وقتي لم يكن ذلك ممكناً في باريس".

وأضاف: "يمكنك الاستمرار في باريس، وستكون الأمور جيدة، لكن سيقول البعض، تألقت مع الباريسي، لكن الدوري الفرنسي سهل، البطولات الأقوى في إسبانيا وإنجلترا، لذلك لم تتنافس مع الفرق واللاعبين الأبرز.

"الخيار بين يديك، إذا أردت الفوز بالكرة الذهبية والسير على خطى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، فعليك منافسة الأفضل".