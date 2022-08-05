آرسنال يفتتح الدوري الإنجليزي بالتغلب على كريستال بالاس 2-0

استهل آرسنال منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بتحقيق انتصار مهم خارج أرضه على مستضيفه وجاره اللندني كريستال بالاس بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على أرضية ملعب سيلهيرست بارك.

وجاء هدفا الغانرز عن طريق كلٍ من البرازيلي غابرييل مارتينيلي ومارك غويهي الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقتين 20 و 85 على التوالي.

آرسنال يستهل الموسم بأفضل الطرق

ورفع فريق المدرب ميكيل آرتيتا رصيده بهذا الانتصار الافتتاحي المهم إلى 3 نقاط ليواصل انطلاقته الجديدة للموسم الجديد بعد النتائج الاستثنائية التي حققها خلال فترة الاستعدادات وأبرزها الفوز الساحق على تشيلسي برباعيةٍ دون رد وعلى إشبيلية الإسباني 6-0.