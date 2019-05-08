أهداف مباراة أياكس وتوتنهام 2-3 دوري أبطال أوروبا

حقق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عودة "ريمونتادا" بفوزه على مستضيفه أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف لاثنين على ملعب يوهان كرويف في إياب نصف النهائي ليبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الهولندي قد حقق الفوز ذهاباً خارج أرضه بهدفٍ دون رد، إلا أن قاعدة الأهداف المسجلة خارج الديار منحت سبيرز بطاقة التأهل.

ففي لقاء العودة، تقدم أياكس بهدفين نظيفين حملا توقيعي ماتياس دي ليخت (5)، وحكيم زياش (35)، لكن الضيوف تمكنوا من قلب النتيجة في الشوط الثاني بفضل أهداف المتألق لوكاس مورا الذي سجل الثلاثية (هاتريك) في الدقائق 55 و 59 و 90+6.

وبهذا الانتصار، يتأهل توتنهام لملاقاة مواطنه ليفربول على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الأول من الشهر القادم.