أهداف مباراة السد وباختاكور 2-1 دوري أبطال آسيا

حقق السد القطري فوزاً قاتلاً على ضيفه باختاكور الأوزبكي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا.

سجل الهدف الأول لصاحب الضيافة النجم تشافي هيرنانديز في الدقيقة التاسعة.

وعادل إيغور كريمتس للضيوف في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، منح بغداد بونجاح هدف التقدم للسد في الدقيقة 87 مانحاً فريقه انتصاراً مهماً.

ورفع السد رصيده بالتالي للنقطة السابعة في صدارة المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد باختاكور عند النقطة الخامسة في المركز الثالث.