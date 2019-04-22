أهداف مباراة الوحدة والريان 4-3 دوري أبطال آسيا

حسم الوحدة الإماراتي، مباراته المثيرة أمام ضيفه الريان القطري بأربعة أهداف لثلاثة، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

استهل الفريق القطري المباراة بقوة وأعلن سيباستيان سوريا عن الهدف الأول بعد مرور ثلاث دقائق فقط، بكرة رأسية جاءت من ركلة حرة من منتصف الملعب.

وسريعاً أضاف ريفاس الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، بعد عرضية من الجانب الأيسر قابلها برأسية ارتطمت بالدفاع، ووصلت إليه من جديد ليسددها قوية في الشباك.

دخل الوحدة أجواء المباراة بعد دقيقة واحدة من الهدف الثاني، وسجل ليوناردو الهدف الأول بعد بينية من منصور الحربي، ثم تسديدة قوية في الشباك

وفي الدقيقة 21، سجل ريفاس الهدف الثالث للضيوف، بعد عرضية من الجانب الأيسر، سددها بقوة من لمسة واحدة في المرمى.

وبعد مرور ربع ساعة من بداية الشوط الثاني، سجل ليوناردو الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة من تيجالي استقبلها ليوناردو المتمركز داخل المنطقة وسددها بنجاح.

وقبل نهاية المباراة بثمان دقائق، تمكن ليوناردو من تسجيل الهاتريك وخطف التعادل لفريقه، بعد عرضية من خليل إبراهيم.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل ليوناردو الهدف الرابع (السوبر هاتريك) لفريقه، بعد لمسة من المنهالي قابلها ليوناردو في الشباك.

ورفع الوحدة رصيده بهذا الانتصار إلى 9 نقاط ليبتعد في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الريان عند 3 نقاط في المركز الثالث.